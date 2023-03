Kritizují Putina a spojuje je ruský původ. Dobrovolnická jednotka na Ukrajině se hlásí k akci v Brjanské oblasti

Ruské dobrovolnické jednotky sympatizující s Ukrajinou se například hlásí k záškodnické akci v Brjanské oblasti. Byl to den, kdy pozemní boje — možná poprvé — překročily hranici do Ruska. „Byla to svým způsobem propagandistická akce. Jejím cílem bylo ukázat Rusku a občanům Ruské federace, že současný putinovský režim je před ničím nechrání,“ sdělil velitel jednotky s přezdívkou Fortuna.

Šlo o dosud nejznámější operaci této skupiny. Jednotka čítá stovky členů, kteří jsou rozeseti po celé frontě. Spojuje je ruský původ a kritika režimu, kvůli kterému vlast opustili.

„Nezáleží na tom, kdo zaútočil. Ať je to Rusko, Paraguay nebo třeba Francie, je to jedno. Prostě napadli náš domov,“ prohlásil velitel. Na Ukrajinu přišel už před šesti lety a usadil se v Irpini, kterou později bránil při nejtěžších bojích v březnu 2022.