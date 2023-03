Uprchli z Mariupolu, pomáhají dalším. Na humanitárním centru jsou závislé tisíce rodin

Marinin dům ve městě Huljajpole leží skoro od počátku velké ruské invaze na Ukrajinu nedaleko linie dotyku. Marina za sebou zanechala vše a uprchla do Záporoží. Téměř po roce stále dochází pro oblečení i jídlo do humanitárního centra, aby přežila. „Bolí mě srdce. Za všechny se bojím, za své blízké. Teď jsme si na Ukrajině všichni blízcí. Chci, aby Putin rychle zdechnul,“ říká.

Kde se dá

Když rodinu dostal do bezpečí, rozhodl se do míst nejhorších bojů vrátit. Se svým týmem dovážel do obléhaného města přes humanitární koridory léky i jídlo a zorganizoval evakuaci čtyř set lidí. „Vzdálenost 250 kilometrů nám zabrala i čtyři a půl dne. Po cestě třináct ruských checkpointů,“ líčí.

Původně lodní inženýr v současnosti shání pomoc, kde se dá. S velkými organizacemi nespolupracuje, pomoc hledá na sociálních sítích. Mariupolské centrum v Záporoží pomáhá deseti tisícům rodin. Většina z nich je přímo z Mariupolu, další přicházejí z jiných okupovaných regionů Ukrajiny.

Zařízení podporuje i vojáky. Týmy dobrovolníků se pravidelně vydávají do často ostřelovaného Orichivu, ale i mnohem dál. „Několik dní zpátky holky z našeho centra udělaly tuhle maskovací síť pro dělostřelectvo u Bachmutu,“ ukázal Jaroslav štábu ČT.

Vedle domácích i zahraničních agentur je pomoc ukrajinských dobrovolníků naprosto nezbytná. Podle OSN dnes každá druhá rodina ve frontových oblastech hladoví. Humanitární dávky potřebuje více než sedmnáct milionů Ukrajinců.