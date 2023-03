Skupina novinářek v Kongu pomocí rádia upozorňuje na tristní podmínky žen

V Demokratické republice Kongo ani dvacet let po formálním ukončení války boje zcela neustaly. Jen za uplynulý rok zasáhly na východě země téměř milion obyvatel. Rodiny mnohdy musí opustit své domovy a míří do uprchlických táborů. V souvislosti s doutnajícím konfliktem roste i počet obětí sexuálního násilí. Na tristní podmínky žen a dívek ve válce upozorňuje skupina novinářek ve vysílání rádia GO FM.