Šéf Luhanské oblasti Serhij Hajdaj skončil ve funkci. Spekuluje se, že z něj bude velvyslanec

Odvolaný Serhij Hajdaj, šéf většinově okupované Luhanské oblasti, je výraznou postavou ukrajinského boje proti ruské invazi. V médiích a na sociálních sítích často komentoval situaci na bojišti ve svém regionu. Podle zdrojů deníku Ukrajinska pravda se s ním počítá na postu velvyslance v Kazachstánu.

Sám Hajdaj v lednu popřel, že by byl jmenován ukrajinským velvyslancem, ale že je připraven tak učinit, pokud to prezident Zelenskyj bude považovat za nutné.

„Jsem členem prezidentova týmu. Pokud mě uvidí na nějaké důležité pozici na jiné frontové linii, pak půjdu tam, kde mě jmenuje… Nevidím tady žádnou velkou senzaci, ale zatím k tomu nejsou žádné dokumenty,“ řekl Hajdaj.

„Pracuji do posledního dne ve státní správě, ať už pracuji kdekoli, i kdybych byl zítra jmenován na jiné místo. Ale i když je někdo někam jmenován, vyžaduje to spoustu dokumentů, které se musí připravit, schválit, je to dlouhá cesta,“ dodal pro server Suspilne.