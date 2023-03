Porota v USA se neshodla na trestu smrti pro islamistu, který autem zabil osm lidí. Čeká ho tak doživotí

Saipova, 35letého občana Uzbekistánu, letos v lednu porota shledala vinným z 28 trestných činů, včetně několikanásobné vraždy. Při svém činu se inspiroval návodem šířeným po internetu takzvaným Islámským státem a v říjnu 2017 na oblíbené newyorské stezce pro pěší a cyklisty najížděl do lidí. O život přišlo pět Argentinců, dva Američané a Belgičanka.

Rozsudek v podobě trestu smrti by byl ve státě New York naprostou výjimkou. Tento americký stát ho totiž už neuplatňuje a poslední vykonaný rozsudek smrti se datuje do roku 1963. Rovněž i americký prezident Joe Biden po svém nástupu do úřadu v roce 2021 vyhlásil moratorium na výkon trestu smrti ve federálních případech.

Během rozhodování o trestu si porota vyslechla svědectví osob, které útok přežily. U soudu vypovídali i vězeňští dozorci, kteří popsali Saipovovo chování a výhrůžky, kterým čelí od Uzbekova zadržení.

„Obžalovaný je stále oddán džihádu, ISIS a násilí,“ uvedla státní zástupkyně Amanda Houleová při své závěrečné řeči 7. března. ISIS je zkratkou pro teroristickou organizaci Islámský stát. Saipovův advokát David Patton tehdy řekl, že trest smrti „není nutný pro vykonání spravedlnosti“.