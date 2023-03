Ukrajinu brání také jednotka Kraken. Stává se i cílem ruské propagandy

V březnu, po útoku na vesnici Vilhivku nedaleko Charkova, se z dobrovolných obránců začal tvořit útvar. Vito navrhl, aby se jmenoval Kraken. „Je to stvoření ze skandinávské mytologie, které každého zničí,“ vysvětlil.

Zbraně využili dobrovolníci k obraně města. Mnoho z nich se pak stalo právě členy jednotky Kraken. „Věděli jsme, co se blíží, a připravovali jsme se,“ říká velitel, který používá pseudonym Vito.





V prvních měsících otevřeného konfliktu popisovali někteří novináři, že i přes přípravu bojovníkům často chybělo vybavení a museli si vystačit s domáckými náhražkami. Nejlepší nebyla ani disciplína, co se týče třeba bezpečného ovládání zbraní.

Co na sobě sami krakenští bojovníci vyzdvihují, je elán. „Všechno, co potřebujeme, je, aby spojenci dodali Ukrajině zbraně, které pomůžou zatlačit Rusy zpět za hranice. My dodáme zbytek,“ řekl reportérovi Washington Post sedmadvacetiletý Anton.

Ruské snahy o diskreditaci

Kraken se podobně jako pluk Azov stal oblíbeným cílem ruské propagandy. Protože od něj odvozuje svou existenci, pojí se s ním i podobné narativy. Jeho kritici říkají, že v něm bojují nacionalisté a příznivci krajní pravice. Velitelé jednotky připouštějí, že by mezi jejími členy mohli být takoví lidé, říkají ale, že mnohem víc je těch, kteří takové smýšlení nemají, a že složení útvaru je mnohem rozmanitější.

Do jednotky se nedostane každý. Zájemci o členství napřed vyplní vstupní formulář, potom musí projít testováním a zkouškou na detektoru lži. Pokud nejsou pochyby o jejich motivaci a způsobilosti, postoupí do tréninkového centra, kde stráví dva týdny. Když trénink absolvují úspěšně, stanou se řádnými členy Krakena. Podle Vita je to asi 30 až 35 procent adeptů.

Rusko pravidelně hlásí své válečné úspěchy, mezi nimi i to, jak údajně poráží krakenskou jednotku. Ruští vojáci prý měli v červenci zabít 350 jejich bojovníků a v dalších měsících zničit několik základen.

Ruský generál ve výslužbě Vladimir Šamanov tvrdil, že se vojákům podařilo zajmout i velitele Krakenu. „Plazí se nám právě teď u nohou a prosí o milost,“ prohlásil. Nemičev a Velyčko ještě ten samý den natočili video, kterým to vyvrátili.