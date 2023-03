Biden navrhuje zdanění bohatých jako plán, jak snížit rozpočtový deficit

V příštím fiskálním roce, který začne 1. října, chce Bidenova vláda zvýšit rozpočtové výdaje o osm procent na 6,88 bilionu dolarů. Výdaje na obranu mají vzrůst o 3,3 procenta na 886 miliard. Příjmy mají činit 5,04 bilionu. Deficit by se tak zvýšil na 1,85 bilionu z 1,57 bilionu dolarů.

Bidenův desetiletý rozpočtový plán se točí převážně kolem myšlenky zdanění bohatých, které by pomohlo financovat programy pro střední třídu, starší lidi a rodiny. Často mluví o tom, že firmy a bohatí musí platit svůj spravedlivý podíl.

Republikáni požadují přísné škrty ve výdajích výměnou za zrušení zákonného limitu pro zadlužování vlády. Zatím však nemají žádný protinávrh pro plán předložený Bidenem a jediné, co uvádějí, je, že odmítnou plán zvýšit daně pro bohaté. Tento plán by mohl být jedním z hlavních politických bodů případné Bidenovy prezidentské kampaně za znovuzvolení v roce 2024. Biden však zatím nepotvrdil, zda bude o znovuzvolení usilovat.

Republikánský předseda Sněmovny reprezentantů Kevin McCarthy prohlásil, že prezidentem navržené snížení deficitu je nedostatečné. Vyzval k tomu, aby se vláda USA vydala cestou vyrovnaného rozpočtu.

„Republikáni v Kongresu neustále tvrdí, že chtějí snížit deficit, ale nepředložili žádný komplexní plán, který by ukazoval, co sníží,“ řekla ředitelka Úřadu pro řízení a rozpočet Shalanda Youngová. „Těšíme se, až uvidíme jejich rozpočet, aby ho Američané mohli porovnat s tím, co předkládáme dnes.“