Česko nově velí misi na Sinaji, která střeží mír mezi Egyptem a Izraelem

Vzdušný prostor mezi Izraelem a Egyptem křižuje už třináct let maskované letadlo s českým lvem na boku. Teď se český generál postavil do čela celé operace, která je nezbytnou součástí mírové architektury Blízkého východu.

Česká armáda se do úspěšné mírové mise zapojila v listopadu 2009. O čtyři roky později přiletělo letadlo CASA, které se stalo dopravní páteří celého mezinárodního kontingentu. „Předem musím říct, že česká posádka patří mezi moje nejoblíbenější. Dělají tu naprosto skvělou práci. Hlavně s letadlem CASA, ale to není to jediné, co tady Česká republika dělá,“ prohlásil v roce 2016 náčelník štábu mise David Jones.

MFO vznikla v roce 1981, když se Sovětský svaz a arabská kolice postavily proti mírové dohodě mezi Egyptem a Izraelem. Zablokovaná Rada bezpečnosti OSN nemohla schválit vyslání mírových přileb, a tak vznikla unikátní operace cihlových baretů.

„Na rozdíl od mírových misí OSN je mise MFO zcela unikátní. Vznikla totiž díky přímé dohodě mezi oběma stranami,“ vysvětlil v roce 2013 americký zástupce mírové mise pro Egypt Bradley Lynch.