Ukrajinci odrazili desítky ruských výpadů v okolí Bachmutu. Útočníci změnili taktiku, píše ISW

Válka na Ukrajině bude ústředním tématem páteční návštěvy německého kancléře Olafa Scholze v Bílém domě a Spojené státy podle médií v pátek oznámí další balík vojenské pomoci pro ukrajinskou armádu v hodnotě 400 miliard dolarů (asi 8,8 bilionu korun). Ten bude obsahovat především zvláštně upravenou munici GMLRS do raketových systémů HIMARS, munici pro bojová vozidla Bradley nebo pontonové mosty.

Nová ukrajinská obrana u Bachmutu podle Volodymyra Nazarenka, důstojníka ukrajinské národní gardy, sestává ze zákopů v okolních městech a vesnicích situovaných dvacet až čtyřicet metrů od sebe. „Potřebujeme co nejvíc munice. Na počtu nepřátelských vojáků nezáleží, záleží na technologiích,“ řekl Nazarenko.

Evakuace

V Bachmutu dál zůstává ještě asi pět tisíc civilistů včetně sedmatřiceti dětí, podle serveru Kyiv Independent to uvedl šéf místní oblastní správy Pavlo Kyrylenko. Evakuaci úřady přitom nařídily už loni v létě.

Většina z lidí, kteří dosud zůstávají ve městě, ale podle Kyrylenka domovy opustit odmítá. Někteří z nich se před pracovníky zajišťujícími přesun přímo schovávají.

Vicepremiérka Iryna Vereščuková ve středu uvedla, že všechny děti musejí být vzhledem k závažnosti situace z místa evakuovány, i kdyby s tím jejich rodiče nebo opatrovníci nesouhlasili. Intenzitu bojů ve městě ukázala nedávno reportáž Rádia Svobodná Evropa.

O dobytí města s předválečnou populací sedmdesát tisíc lidí usiluje Rusko už měsíce, a to za cenu obrovských ztrát. Ovládnutí Bachmutu by pro Rusko bylo prvním významným vítězstvím za více než půl roku a mohlo by mu otevřít cestu k útoku na poslední zbývající městská centra v Doněcké oblasti. Velení ukrajinské armády označilo tento týden situaci v Bachmutu za mimořádně napjatou.

Americký Institut pro studium války (ISW) ve své pravidelné svodce situace na ukrajinském bojišti uvedl, že ruské síly nejspíše utlumily snahy o obklíčení Bachmutu a místo toho soustředí tlak na ukrajinské obránce, aby se z města stáhli sami. Hlavní směr útoků je nyní veden severozápadně od města, zřejmě s cílem donutit Ukrajince k ústupu po prakticky poslední volné přístupové silnici T0504 směrem na západ. Podobnou taktiku uplatnili Rusové také při loňském dobývání Severodoněcku a Lysyčansku, připomíná ISW.