Pád Putina by znamenal i pád Lukašenka, věří běloruský voják. Při obraně Buči přišel o nohu

Od začátku plnohodnotné invaze Ruska na Ukrajinu se spekuluje o možném zapojení Běloruska do konfliktu. „Z území Běloruska startovala letadla, dodávala se munice a vycházela odtud i vojska. My ze svobodných oddílů jsme neměli možnost bránit tu tisíc kilometrů dlouhou hranici mezi Běloruskem a Ukrajinou,“ popsal situaci. Alexej věří, že případný pád ruského režimu by vedl i ke zhroucení toho běloruského.

Evakuaci raněných umožnila kouřová clona z hořící ruské techniky

Bělorusové se zapojili do bojů například ve městě Buča, které ruští okupanti nechvalně proslavili masakrem na tamních civilistech. Alexejův oddíl do Buči dorazil na začátku března. „Našich vojáků tam bylo mnohem méně, než kolik měli Rusové v tomto směru,“ nastínil.

„Vstoupili jsme do města. My, pět lidí a já, jsme se vypravili na nejbližší křižovatku. Stáli jsme tam a čekali na kolonu Rusů. Naším úkolem bylo zastavit postup ruských kolon,“ popsal. Alexejova skupina se téměř okamžitě dostala do obklíčení a zapojila se tak do boje. Přestože neměli těžké protitankové zbraně, podařilo se jim zničit část ruské techniky.

„Bylo mnoho raněných, i já jsem byl raněný. Naštěstí se podařila evakuace, protože hořela technika Rusů a vytvářela kouřovou clonu,“ vylíčil následky střetu. Jen den poté se Buča dostala pod kontrolu okupačních sil.