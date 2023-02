V New Yorku by mohl padnout první trest smrti po šesti dekádách. Žalobce ho chce pro teroristu

V New Yorku by mohl padnout první hrdelní rozsudek po šedesáti letech. Žalobce ho žádá pro islamistického teroristu Sayfulla Saipova. V roce 2017 vjel dodávkou na rušnou cyklistickou stezku na Manhattanu a zabil osm lidí. Podle prokurátora by muž mohl být nebezpečný i ve vězení. Jde o první návrh trestu smrti za vlády prezidenta Joea Bidena, který sliboval jejich zrušení na federální úrovni.