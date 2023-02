Nebráníme jen naše domovy a zemi, ale i hodnoty. Bojujeme také za vás, vzkázal starosta Kyjeva

To byl podle něj ten nejtěžší okamžik. Ukrajinci netušili, jak se situace bude dále vyvíjet. „Chystali jsme se na nejhorší scénář. (…) V naší budově jsme měli ve všech oknech pytle s pískem, bylo to velmi zvláštní,“ popsal. „Neměli jsme žádné instrukce, co dělat, vše jsme dělali intuitivně,“ uvedl.

„V tu chvíli jsme se chystali na pouliční boje. Byla to divná chvíle. A my jsme byli zodpovědni za služby i civilní obranu. Rozhodli jsme se na čtyřiadvacet hodin vyhlásit zákaz vycházení, rozhodli jsme se vybudovat civilní obranu a rozdat zbraně každému, kdo se na této obraně bude podílet,“ prozradil Klyčko.

Na úprk z Kyjeva Klyčko nepomýšlel

Na záchranu vlastního života a opuštění Kyjeva prý Klyčko nepomýšlel. „Já jsem zodpovědný za život svých občanů,“ zdůraznil. Podle něj tak svým způsobem vyslal vzkaz ostatním, aby také zůstali a bojovali. „Hodně času jsem strávil tím, že jsem komunikoval a dával lidem instrukce, co mají dělat. (…) Takže ano, bylo důležité předávat ty správné vzkazy ve správnou chvíli. A připravit se na invazi,“ doplnil.

První dny invaze byly pro každého plné nervozity, podotkl starosta Kyjeva. Naději, že v ulicích hlavního města se nakonec bojovat nebude, dostal prý až během druhého týdne války. „V tom prvním jsme byli všichni v šoku. Dostávali jsme informace z Běloruska, z Černobylu. Z druhé strany přicházely zprávy z Černihivu — to je město východně od nás — že Rusové rychle postupují na Brovary,“ přiznal.

„Kontrola nad městy byla důležitá. A my chápeme, že Kyjev má symbolické postavení. Je to srdce země. A ubránit ho bylo důležitým signálem pro zbytek země,“ upozornil. „Dovedete si představit, co by způsobila informace, že hlavní město padlo? To by mohlo demoralizovat další města, úplně každého,“ soudí.

Odhodlání lidí bojovat překonalo očekávání

Muži i ženy prý tehdy čekali celý den a celou noc na to, aby se mohli chopit zbraně. „V tu chvíli jsem byl hrdý na to, že jsem součástí Ukrajiny. Nestáli ve frontě na evakuaci — ale rozhodli se, že zůstanou v Kyjevě a budou bránit domy a rodiny. (…) Nebyli nervózní, už byli připraveni bojovat. A přijít o život, když bude potřeba.“

Klyčko připomněl také příběhy civilistů, kteří přišli o střechu nad hlavou. Kyjev jim prý nabídl, že je evakuuje. „Ale oni řekli, že potřebují zbraně. Šokovalo mě to. Byli to civilisté, ale byli velmi naštvaní a rozhodnutí bojovat,“ sdělil.

„Všichni odborníci světa nám dávali pár dní, možná pár týdnů, protože věděli, že stojíme proti jedné z nejsilnějších armád světa. Proti ruské armádě, která má spoustu vojáků, ty nejlepší zbraně. Ale my už naši zemi bráníme celý rok.“ V boji podle něj není nejdůležitější uniforma a zbraň, ale vůle a duch. „A ještě jednou posílám vzkaz našim koaličním přátelům: dejte nám stíhačky a další zbraně,“ naléhá Klyčko.