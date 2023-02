Čínští důchodci se bouří v ulicích. Úřady jim osekaly zdravotní pojištění

„Státní zaměstnanci mají dvojnásobný penzijní fond a daleko víc peněz na zdravotní pojištění než my, ale změny se jich netýkají. Navíc mohou žádat 80 až 90 procent výloh od svého zaměstnavatele,“ postěžovala si obyvatelka Wu-chanu, které se příspěvek sníží o víc než dvě třetiny.

Čína prosazuje změny, které hlavně starším lidem výrazně sníží úhrady za lékařskou péči, a to výměnou za širší nabídku ambulantních služeb.

Čína se navíc potýká se stárnutím populace. Země se modernizuje a průměrná délka života dosahuje skoro 77 let. Porodnost je nízká, takže se předpokládá, že do roku 2025 bude pětina populace – čili přes 300 milionů lidí – starších šedesáti let.

Protesty přicházejí krátce před každoroční schůzí parlamentu, kde lídři představí novou rozpočtovou politiku. Před politickým shromážděním jsou úřady na sociální nepokoje obzvlášť citlivé. Navzdory dohledu ale lidé nacházejí způsoby, jak bezpečnostní opatření překonávat a proti státní moci protestovat.