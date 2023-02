„Vypadli z oken a pak je dorazili.“ Obránce jedné z charkovských škol pro Reportéry ČT vzpomíná na boje s okupanty

Reportéři ČT přinášejí unikátní záběry i svědectví z míst bojů na Ukrajině. Účastník bitvy o školu č. 134 v Charkově například vzpomíná na to, jak se budova bránila před Rusy. „Kdyby se nepodařilo tuto školu včas vyčistit a osvobodit od Rusů, pak by boje probíhaly přímo ve městě a bylo by velmi složité tomu uniknout,“ vzpomíná. Pořad se vrací i k osudům rodin, které unikly do Česka v prvních týdnech války. To se zařadilo mezi státy, které napadané Ukrajině pomáhají nejvíce.