Američané zlikvidovali v Sýrii vlivného člena Islámského státu

Na čtvrtečním helikoptérovém útoku na severovýchodě Sýrie americká armáda spolupracovala se Syrskými demokratickými silami (SDF), které vedou Kurdové. Pentagon neuvedl, jakou roli konkrétně Homsí v IS zastával. Do čela Islámského státu nastoupil v prosinci nový lídr poté, co byl ten předchozí zabit.

Teroristická organizace Islámský stát byla v Sýrii poražena v roce 2019. V zemi ale dál působí jeho menší skupinky a útočí na syrské vojáky i kurdské jednotky, které pomohly IS porazit, zejména v provinciích na severovýchodě země.