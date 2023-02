Vidím naději na konec Lukašenkova režimu, říká osmnáctiletý Bělorus, který se vydal bojovat na straně Ukrajinců

Do bojů na východě Ukrajiny proti ruským okupantům se zapojil i pluk Kalinovského, který je složený z běloruských dobrovolníků. Pět měsíců v něm sloužil také Hleb Huňko. Přihlásil se hned na začátku války, 25. února 2022. Ten den mu bylo osmnáct let. Dokud bude v Bělorusku u moci Alexandr Lukašenko, do vlasti se Huňko vrátit nemůže. Hrozí mu tam totiž smrt nebo dlouhé vězení za zapojení do bojů na Ukrajině. Huňko však věří, že režim brzy padne. Natáčel s ním David Miřejovský.