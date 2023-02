Zdravotníci a sestry v Anglii usilují o vyšší platy. Stávka je největší v historii NHS

„Má to být největší protest v historii NHS. Dnes (v pondělí) bude stávkovat ten největší odborový svaz, který sdružuje až tři sta tisíc sester,“ shrnul ráno zpravodaj ČT v Británii Lukáš Dolanský.

Zdůraznil, že stávky se účastní pouze sestry a zdravotníci v Anglii, kteří požadují zvýšení platů. Velšská organizace stávku odřekla a skotské setry ani neplánovaly protestovat. Vláda již sestrám přidala v přepočtu přes tři tisíce korun měsíčně, ale podle Dolanského to především pro sestry v Anglii stále není dostatečná částka.

Odborový svaz zdravotnického personálu Royal College of Nursing (RCN) původně žádal navýšení platů o inflaci plus pět procent, ale později připustil, že by se mohl s vládou dohodnout na kompromisu. Obě strany však ani po týdnech jednání nedokázaly dospět k dohodě. Vláda uvedla, že si takové navýšení nemůže dovolit a že by to vedlo jen k dalšímu zvyšování cen a poté také úroků včetně těch hypotečních.

„Máme před sebou jednu z náročnějších zim s rekordním objemem finančních prostředků, které jdou do NHS,“ řekla v pondělí pro Sky News ministryně pro duševního zdraví a strategii zdraví žen Maria Caulfieldová.