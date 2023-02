Těžba plynu v Nizozemsku poškodila tisíce domů i zdraví obyvatel. Skončí navzdory nedostatku

Sever Nizozemska trápí následky otřesů třicet let. „Lidé musí žít v domech, které nejsou bezpečné. Špatně spí. Prarodiče nemůžou pozvat svá vnoučata,“ uvedl předseda sdružení Groninger Gasberaad Jan Wigboldus.

Těžba plynu v provincii Groningen začala v šedesátých letech. Nestabilní podloží se ozvalo koncem minulého století. V roce 2012 otřáslo zemí i trpělivostí místních chvění o síle 3,5 stupně. Poté vláda rozhodla, že těžba musí postupně skončit. Poškozených domů je v regionu 26 tisíc, škody jdou do miliard eur. A netýká se to jenom bydlení.

Kvůli následkům otřesů zavřely i mnohé obchody a služby. Pod zemí ale pořád leží 450 miliard kubíků plynu. Zásoba, která odpovídá trojnásobku ročního dovozu z Ruska do Evropy. A tak s ohledem na krizi zazněla znepokojující otázka: Mohl by Groningen těžbu navýšit? Radní Johan Hamster to ale odmítá.

„Zemětřesení v Groningenu vznikají blíž zemskému povrchu a kvůli tomu mají závažnější následky,“ podotýká Hamster. Největší naleziště v Evropě nejspíš zůstane nedotčené. Aktuálně se těží jen minimum nutné k udržení těžebních strojů v chodu.