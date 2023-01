Francouzi opět protestují proti důchodové reformě. Nejezdí veřejná doprava, někde se neučí

Odbory, které na celý den naplánovaly protestní shromáždění po celé Francii, chtějí udržet tlak na vládu. Doufají také, že se jim podaří zopakovat velkou účast z první stávky 19. ledna , které se zúčastnilo přes milion lidí. „Tato reforma je nespravedlivá a brutální,“ řekl generální tajemník odborového svazu UNSA Luc Farre. „Posunutí (věku odchodu do důchodu) na 64 let je ze sociálního hlediska krokem zpět.“

Většina Francouzů je proti reformě

Průzkumy veřejného mínění ukazují, že většina Francouzů je proti návrhu důchodové reformy, ale prezident Emmanuel Macron a jeho vláda na ní trvají. Podle Macrona je „životně důležitá“, aby se zajistilo, že důchodový systém bude nadále fungovat.

Posunutí věku odchodu do důchodu o dva roky by podle odhadů ministerstva práce mohlo do státní pokladny přinést několik miliard eur navíc potřebných pro každoroční vyplácení důchodů. Odbory ale tvrdí, že existují i jiné způsoby, jak zajistit, že důchodový systém nezkolabuje. Zmiňují například zdanění superbohatých či zvýšení příspěvků zaměstnavatelů.

Vláda v návrhu zákona učinila některé ústupky, například stanovila nový věk odchodu do důchodu na 64 let namísto Macronova předvolebního slibu 65 let. Souhlasila také s minimálním důchodem ve výši 1200 eur měsíčně pro všechny. Podle premiérky Élisabeth Borneové je hranice 64 let „neoddiskutovatelná“, ale vláda zkoumá možnosti, jak kompenzovat některé dopady, zejména na ženy.

V době, kdy se po celé Francii konají protestní shromáždění, budou zákonodárci projednávat návrh zákona na úrovni výborů. Odbory uvedly, že se snaží přesvědčit zákonodárce, aby věc nepodpořili.