V lavici pro obžalované musí zasednout celé vedení Ruska, říká zmocněnec pro mezinárodní tribunál o válečných zločinech

Za válečné zločiny by měli být souzení nejvyšší představitelé Ruska včetně prezidenta Vladimira Putina, míní zvláštní zmocněnec Ukrajiny pro zřízení mezinárodního tribunálu pro zločin agrese Anton Korynevyč. V pořadu Události, komentáře zmínil, že v procesu ustavení nezávislého soudu vnímá výrazný posun po čtvrteční schůzce s partnery z jiných zemí, která se uskutečnila v Praze. Jako model by dle něj mohl sloužit proces, který odsoudil válečné zločince zodpovědné za zvěrstva během války v bývalé Jugoslávii. „Jsou to strašlivé zločiny. Myslím si, že svět už dávno něco takového neviděl,“ popsal.