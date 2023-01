Vojáci už poznají zbraně podle zvuku, popisuje zkušenosti z Ukrajiny kameraman Hönig

Hönig přiblížil, jak vypadají města při opakovaných leteckých poplaších.„Například v Kyjevě, kde byly (letecké) poplachy velmi časté, tak na začátku války je lidé uposlechli, schovávali se. Ale potom by to znamenalo, že musíte být v krytu šest, sedm hodin,“ popsal.

Ukrajinci podle něj musí žít i s útoky dronů. Ty Rusové navíc často vypouštějí v noci, kdy je těžší je sestřelit. „Tyto drony létají poměrně pomalu, udává se 170 kilometrů za hodinu. Zvuk je velmi pronikavý, jako sekačka nebo křovinořez. A je to model s dřevěnou vrtulí,“ přiblížil kameraman íránské sebevražedné drony. Naštěstí se podle něj alespoň nad městy daří vytvořit jakési protiletecké deštníky a většina dronů tak končí sestřelených.

Sám Hönig se na Ukrajině pohybuje už řadu let, má tam i spoustu přátel. I přes aktuální riziko tak chce do válkou zmítané země jezdit dál. „Je to to nejmenší, co teď můžu udělat,“ má jasno kameraman.