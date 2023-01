Čeští policisté se na hranicích na Balkáně údajně dopustili násilí proti migrantům. Případ šetří GIBS

Záběry pořízené jedním z migrantů v uprchlickém táboře v dubnu v severomakedonském Vinojugu zachycují muže v tričku používaném českou policií bez jiných viditelných identifikačních znaků. V rozhovoru naznačuje, že běžence čeká deportace.

Zkušenost z Vinojugu popsal Omar původem z Tuniska. Tvrdí, že čeští policisté byli svědky toho, že chtěl v Severní Makedonii požádat o azyl. Úřady ho ale proti jeho vůli vrátily zpátky do Řecka. „Řekl jsem (policistovi), že deportace není legální, a on odvětil, že ho to nezajímá. U každého to bylo stejné,“ vylíčil.