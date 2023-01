Novým místopředsedou europarlamentu je Marc Angel, nahradil odvolanou Kailisovou

Větší dohled nad zákonodárci

Kvůli kauze nazývané Qatargate začali europoslanci horečně debatovat o tom, jak korupčním praktikám zabránit. Na plenární schůzi ve středu padaly například návrhy na zpřísnění stávajících pravidel kontroly, na tvrdší postihy za jejich porušení nebo na lepší ochranu whistleblowerů – lidí, kteří na překročení pravidel upozorní. Europoslanci zdůrazňovali, že skandál významně poškodil důvěryhodnost celé instituce a že je třeba zvýšit dohled nad aktivitami zákonodárců.

„Sebereflexe parlamentu zatím není dostatečná,“ míní lidovecká europoslankyně Michaela Šojdrová. Podle ní je chybou také to, že parlament v současné situaci na volbu nového místopředsedy tak spěchá. Stejně to vidí i německý europoslanec z frakce Zelených Damian Boeselager, kterého citoval server Politico. „Tohle mohl být silný signál, že rozumíme tomu, jak je situace vážná, a že chceme znovu získat důvěru… Místo toho rutinně pokračujeme, jako by se nic nestalo,“ řekl.