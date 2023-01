Německo by nemělo bránit jiným zemím ve vojenské podpoře Ukrajiny, prohlásil Habeck

Podle Papadopulose jsou aktuálně možné tři scénáře. Podle prvního Berlín dá svolení k reexportu a Německo se do dodávek samo zapojí. Druhou možností je, že němečtí představitelé povolí reexport, ale tanky na Ukrajinu dodají jiné země. Třetím a podle Papadopulose nejméně pravděpodobným scénářem je domluva Polska s dalšími evropskými zeměmi – tanky Leopard 2 by v tom případě Ukrajině poskytly bez předchozího souhlasu Berlína.

Ve čtvrtek Habeck na dotaz novinářů v reakci uvedl, že „Německo by se nemělo stavět do cesty jiným zemím, které se rozhodnou podpořit Ukrajinu, nezávisle na tom, jaká rozhodnutí přijme Německo“.

„Celkem je tanků Leopard 2 v Evropě dostatek. Je to jeden z nejrozšířenějších tanků ve výzbroji evropských armád. Polsko s tím počítá. Moc dobře to ví a moc dobře také ví, že Ukrajinci s podobnou výzbrojí do budoucna počítají. Chtějí ji zařadit do běžné výzbroje nejen po válce s Ruskem, ale i během ní,“ uvedl Papadopulos.

Podle Papadopulose by dodávka v Německu vyráběných tanků byla významnou pomocí především na symbolické úrovni. Šlo by totiž o významné zvýšení kvality dodávané pomoci napadené zemi. Prolomilo by se tabu a bylo by možné pokračovat v dodávkách dalších pokročilých západních zbraní – včetně stíhaček a helikoptér.

„Otázkou je, kolik kusů této těžké techniky, která patří k tomu nejlepšímu, co ve výzbrojích evropských armád je, a v jakém stavu by na Ukrajinu dorazilo. Tanky Leopard 2 existují v různých variantách, některé jsou už považovány za zastaralé,“ uvedl.

Ukrajina žádá o modernizované verze tanků. „Byly by pravděpodobně tím nejlepším, co by se do bojů na Ukrajině proti okupačním vojskům vůbec zapojilo,“ poznamenal Papadopulos.