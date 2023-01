Rusové jsou tak blízko, že rakety často přiletí bez varování. Přesto lidé v Záporoží zůstávají

Na místě zasažené části domu zeje díra. Ani po třech měsících se život na sídlišti k normálu nevrátil. „Tak trošku si to sami opravujeme, podle toho, kdo má sílu,“ říká Olha štábu ČT.

I další sousedé přebývají v provizoriu. Někteří se do svých domovů možná už nikdy nevrátí. Přímo naproti místu útoku, v předposledním patře, měl byt Nikolaj Markovič. „Spali jsme s manželkou vedle zdi bez okna. Moje manželka se stihla úkryt pod peřinou, já to nestihl a trochu mě to zranilo,“ vzpomíná. I jeho byt je neobyvatelný. Nefunguje tu elektřina, neteče voda, plyn je odpojený. V panelech jsou viditelné praskliny.

Před válkou bylo Záporoží branou k moři. Teď je poslední výspou Ukrajiny a řeka Dněpr se stala frontovou linií.