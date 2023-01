Utichnutím bojů nic nekončí, Ukrajinci v Makarivu obnovují své domovy

„Stát nám zaplatil instalaci oken a rekonstruoval střechu. Ostatní věci se snažíme opravit za své peníze,“ přibližuje Tymošenková. Sama si tak provizorně zakryla balkon a zakytovala díry po střelách.

Jenže i tak má v bytě jen čtrnáct stupňů. Čtyři hodiny denně nejde elektřina, nedá se topit. Po stěnách se šíří plíseň. Dvanáctiletá dcera Marina proto spí u příbuzných. „Je tu na ni v bytě příliš chladno. A také se u ní projevil strach po tom, co jsme tu zažily,“ říká Tymošenková.

Ona sama tak pendluje mezi svým poloprázdným bytem a příbuznými. „Hlavní je to, co nám zůstalo. A jsou lidé, kteří nemají nic. To je velmi těžké. Začínat z ničeho. Staří lidé například. Ale my to zvládneme, vydržíme. Jsme Ukrajinci,“ zdůrazňuje.

Uplynulý rok v jejím životě ukazuje, že ani osvobozením pro Ukrajince nic nekončí, říká zpravodaj Borek. Když utichnou boje, začíná jim další bitva: jak obnovit své domovy a své životy.