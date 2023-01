Zdravotnictví v Británii se potýká s nevídanou krizí. Chybí peníze a lidé čekají na sanitku hodiny

Podle zpravodaje ČT Lukáše Dolanského se však někteří odborníci ptají, zda jsou peníze skutečně tím, co může britské zdravotnictví zachránit. Panují obavy, že finance nejsou klíčovým parametrem krize britského zdravotního systému (NHS).

„Někteří hovoří o tom, že co britské zdravotnictví skutečně potřebuje, je zásadní reforma. Systém NHS – jak o tom mluví odborníci – je přežitý. Obrovský moloch, který má na starosti celé zdravotnictví, by se měl podle nich rozložit a být více lokalizovaný. Měl by vzniknout systém lokálních nemocnic, které by věděly, co potřebují a jakým způsobem mohou potřeby naplnit,“ vysvětlil Dolanský z Londýna.