Šest členů polského ústavního soudu odmítá uznávat jeho předsedkyni

Šest členů polského ústavního soudu vypovědělo poslušnost dosavadní předsedkyni Julii Przylebské, jejíž mandát pokládají za ukončený. Od Przylebské se domáhají, aby svolala shromáždění všech ústavních soudců. To by určilo kandidáty, ze kterých by prezident Andrzej Duda vybral nového předsedu. O svém návrhu už prezidenta informovali, napsal ve čtvrtek polský list Rzeczpospolita s tím, že viděl oba dopisy od skupiny představující třetinu složení ústavního soudu.