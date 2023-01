KLDR zvýší výrobu nukleárních zbraní. Experti očekávají, že by mohla provést jaderný test

Kim podle oficiální tiskové agentury KCNA řekl, že Severní Korea je nucena „exponenciálně“ zvýšit výrobu hlavic do jaderných zbraní, což musí podle něj zahrnovat i výrobu menších taktických jaderných zbraní, které by mohly být použity k válce proti Jižní Koreji. Podle Ankita Pandy, experta z Carnegie Endowment for International Peace, jde o velmi vážný vývoj, píše BBC.

Severokorejský vůdce nařídil také výrobu nového typu mezikontinentální balistické rakety, která bude schopná rychlého odvetného útoku. Oznámil rovněž, že země v blízké budoucnosti vypustí svůj první vojenský špionážní satelit.

Kim na setkání vládnoucí strany obvinil Spojené státy a Jižní Koreu ze „spiknutí s cílem izolovat a potlačit“ KLDR, což nazval „bezpříkladným v historii lidstva“.

Řekl také, že situace vyžaduje, aby Pchjongjang „zdvojnásobil své úsilí o drtivé posílení naší vojenské síly“ a „zachránil naši suverenitu, bezpečnost a základní národní zájem, abychom se vyrovnali s nebezpečnými vojenskými kroky USA a dalších nepřátelských sil, které na nás cílí“, citoval vyjádření KCNA web stanice al-Džazíra.