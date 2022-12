Sváteční atmosféra v Kyjevě je potemnělá, slavnostní jídla nahradily polotovary

Jeho žena Olha přípouští, že atmosféra je napjatá. Časté výpadky proudu, do toho ostřelování města.

Všechny vánoční rekvizity jsou v jednom z kyjevských bytů na svém místě. „Snažím se uchovat sváteční atmosféru kvůli synovi, protože on ještě nechápe, co se děje,“ vysvětluje Igor Minka.

Když výhled tíží

Když se manželé Minkovi do bytu stěhovali, byl výhled na město z 23. patra výhodou. Už není. Již deset měsíců sledují střely nad Kyjevem. A výtah jezdí jen občas.

„Když jsem to šlapal asi podesáté, už jsem dokázal syna vynést do 14. patra bez zastávky. A někdy v polovině listopadu už jsem s ním na zádech vyšel až do 23. patra,“ přibližuje Igor.

Oproti dřívějšku došlo i k dalším změnám. Obsah ledničky manželé přesunuli na balkon. Všude mají záložní světla na baterie a sváteční jídla nahradily polotovary.

V domě bydlí i novinářka Olha Bystricka. Při sváteční večeři bude – kromě elektřiny – postrádat i svého muže. „Je na frontě. Nemůže přijet. Brání naši vlast,“ říká. Neviděli se už dva měsíce.

Jediný veřejný vánoční strom. Bez osvětlení, bez stánků

Zpravodaj ČT navštívil i místo v centru Kyjeva, které bývalo v mírových dobách středobodem oslav ukrajinských vánoc.

„A vlastně stále trochu je,“ dodává. Stojí tu jediný veřejný vánoční strom v celém městě. Není zde osvětlení ani stánky s pochutinami. Jen jednoduchá dekorace včetně vlajek zemí, které pomáhají Ukrajině, včetně té české.