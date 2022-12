Malé město v Normandii se těší stabilním cenám energií. Úspěšně vsadilo na slunce

Střechy především veřejných budov zdobí ve městě na sedmnáct set fotovoltaických panelů. A jejich počet poroste. „Díky nim máme pokrytých třicet procent spotřeby elektrické energie,“ uvedl starosta města Malaunay Guillaume Coutey. To garantuje, že cena energií pro zdejší obyvatele zůstane dlouhodobě stabilní.

První fotovoltaické panely, které stály kolem padesáti tisíc eur, instalovali v městečku na střechu kostela. Většina z místních obyvatel s tím nemá žádný problém. „Je to praktické, vůbec mi to nevadí,“ říká Patrick. A Michel dodává: „Všechno, co inteligentně řeší problémy, je dobré. Byť se jedná zrovna o střechu kostela.“