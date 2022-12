Druhý z vůdců skupiny, která chtěla unést guvernérku Michiganu, dostal 19 let vězení

Croft, sedmačtyřicetiletý řidič kamionu původem ze státu Delaware, na rozsudek soudce Roberta Jonkera nijak viditelně nereagoval, píše server The Detroit News.

Croft společně s devětatřicetiletým Foxem vedli ozbrojenou skupinu Three Percenters, která se v roce 2020 chtěla vloupat do prázdninového domu Whitmerové, unést ji, postavit ji před „soud“ kvůli obvinění z velezrady a hrozit jí popravou. V případě úspěšného únosu za sebou chtěli Three Percenters odpálit most, aby dokázali uprchnout policii, uvedla obžaloba.

„Možná, že (Croft) nebyl mužem na vrcholu hierarchie, který by ovládal další účastníky. Rozhodně ale koordinoval a prosazoval spiknutí a jeho proměnu v čin od počátku až do posledního stadia,“ řekl státní zástupce Nils Kessler a pokračoval: „Poslední krok by nastal ve chvíli, kdy by se guvernérka objevila na své chatě a skupina by mohla začít realizovat svůj plán.“