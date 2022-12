Dva spolupracovníci zakladatele burzy FTX přiznali u amerického soudu vinu

Carolyn Ellisonová působila jako generální ředitelka společnosti Alameda Research, obchodní firmy založené Bankmanem-Friedem. Gary Wang s ním spoluzaložil FTX, pracoval jako technologický ředitel. Podle soudu se přiznali k podílu na „podvodu, který přispěl ke kolapsu FTX“. Soudce vyzval další lidi, kteří se na podvodu podíleli, aby se urychleně obrátili na soud.

Ellisonová a Wang podepsali dohodu o spolupráci se soudem v pondělí. Přiznali se k podvodům s cennými papíry a komoditními podvody výměnou za zmírnění trestu.

V době zveřejnění informace o přiznání byl Bankman-Fried právě na cestě do Spojených států. Bahamský soud ve středu schválil jeho vydání do USA, kde čelí mimo jiné obvinění z podvodu, konspirace a praní špinavých peněz. Hrozí mu tak desítky let vězení. Třicetiletého Bankmana-Frieda začátkem minulého týdne zadržela policie na Bahamách, kde žil a kde má FTX sídlo.