USA uvalily vazbu na muže, který měl sestrojit bombu pro atentát nad Lockerbie

Americké ministerstvo spravedlnosti potvrdilo, že je Libyjec ve vazbě. Stanout má před soudem ve Washingtonu. Bude tak prvním z údajných pachatelů atentátu, kterého budou soudit na americkém území. Z 270 obětí útoku mělo 190 americké občanství.

Muž byl považován za experta na výbušniny režimu libyjského diktátora Muammara Kaddáfího a za strůjce výbušného zařízení umístěného na letu společnosti Pan Am z Londýna do New Yorku. Kvůli výbuchu zemřelo 259 lidí na palubě letadla a jedenáct lidí usmrtily padající trosky. Spojené státy Masúda obvinily z účasti na atentátu v roce 2020.

Tajná operace v Libyi?

Američtí vyšetřovatelé podle BBC měli muže začít sledovat v roce 2017 poté, co získali přepis Masúdova výslechu z roku 2012. Libyjským bezpečnostním složkám po pádu Kaddáfího režimu tehdy přiznal, že sestrojil bombu a spolupracoval na jejím umístění na palubu letadla. Operaci měla nařídit libyjská tajná služba a Kaddáfí mu prý za operaci poděkoval.

Agentura AP ale upozorňuje, že v Libyi v dané době nepanovaly podmínky právního státu a je otázkou, zda výpověď byla učiněna bez nátlaku.

Americké ministerstvo spravedlnosti dosud nesdělilo, jak se podařilo muže zadržet. Britská televizní stanice BBC zmiňuje, že v listopadu kolovaly informace, že podezřelého unesla v Libyi jedna z místních milic. To posílilo spekulace, že muž bude předán americkým úřadům.