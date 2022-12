Vznikl dokumentární seriál o princi Harrym. Královskou rodinu v něm viní ze špinavých her

Princ Harry prohlásil, že britská královská rodina o sobě pravidelně vypouští historky do médií. V nové upoutávce na očekávaný dokumentární seriál o něm a jeho manželce Meghan to označil za „špinavou hru“. První tři díly seriálu jsou k dispozici od čtvrtka, oznámila streamovací služba Netflix uprostřed rozsáhlých spekulací o tom, co pár řekne o ostatních členech královské rodiny.