Bulharští pohraničníci prý stříleli na migranty. Atmosféra před hlasováním o vstupu do Schengenu houstne

Jedním ze zasažených v hraničním pásmu byl i devatenáctiletý Abdullah ze Sýrie. Říká, že do Evropy se snažil dostat opakovaně. Tvrdí ale, že policisté ho pokaždé vyhnali zpět. I během posledního pokusu, který málem skončil fatálně.

„Ujišťuji vás, že pokud migranti nebudou agresivní, nebudou žádné případy, kdy by trpěli následky akcí našich pohraničníků,“ říká ministr vnitra Ivan Demerdžijev.

Incident na bulharsko-tureckém pomezí se odehrál počátkem října. Úřady v Sofii tvrdí, že pohraničníky měly na místě, popírají ale, že by stříleli.

Proti vstupu zemí do prostoru je Rakousko

Nově zveřejněné video poprvé zachycuje zásah běžence ostrými náboji na vnější hranici Evropské unie. Podle lidskoprávních organizací je ale násilí vůči migrantům pravidlem, stejně jako odmítání viny ze strany členských zemí.

Sofie letos zaznamenala více než sto padesát tisíc pokusů o nelegální překročení hranic s Tureckem, čili čtyřikrát víc než loni. Přes opakovaná obvinění z porušování lidských práv Brusel dosud hodnotil práci bulharských pohraničníků pozitivně, což hraje roli i ve snaze Sofie dostat svou zemi mezi státy schengenského prostoru.

O rozšíření prostoru volného pohybu o Bulharsko, Rumunsko a Chorvatsko se bude rozhodovat ve čtvrtek na zasedání unijních ministrů vnitra. Přijetí nových zemí do Schengenu vyžaduje jednomyslný souhlas členských států, české předsednictví EU chce do konce roku snahu balkánské trojky dotáhnout do konce.

Proti vstupu Bulharska a Rumunska vystupuje Rakousko. „Nemůžeme hlasovat pro rozšíření schengenského prostoru, protože jde také o otázku bezpečnosti evropských občanů,“ řekla rakouská ministryně pro evropské záležitosti Karoline Edtstadlerová. Podle ní Schengen nefunguje tak, jak by měl, protože do Rakouska aktuálně přichází až 75 procent žadatelů o azyl bez toho, aby byli registrovaní v některé ze zemí, kudy museli na své cestě projít.