Stavba terminálů na zkapalněný plyn se v Německu zpožďuje kvůli počasí

Plány Německa na zahájení dovozu zkapalněného zemního plynu (LNG) prostřednictvím nových terminálů v tomto měsíci může zmařit počasí. Silný vítr, mrazivé teploty, vysoké vlny, nebo jejich kombinace již přerušily některé práce na prvních terminálech a mohly by zpozdit některé projekty, které mají být spuštěné do konce roku. Uvedla to agentura Bloomberg.