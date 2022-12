Důležitý přístav v Chersonu je zpátky v rukou Ukrajinců, kvůli škodám zůstává mimo provoz

Přístav v Chersonu nemohou Ukrajinci využívat ani poté, co město dobyli zpět. Okupanti ho nechali těžce poničený – některé lodě odvezli, jiné vyhodili do povětří. Nyní čeká na opětovné zprovoznění, dříve než na jaře to ale nejspíš nebude, říká z místa reportér ČT Jan Šilhan.