Štáb ČT zdokumentoval ruské raketové útoky nebezpečně blízko Záporožské jaderné elektrárny

Nikopol je město na pravém břehu Dněpru, nachází se jen pár kilometrů přes hladinu vodní nádrže na Dněpru od Záporožské jaderné elektrárny. Každý úder rakety v této oblasti nese riziko daleko větší katastrofy.

Jediný výstřel z raketometu Grad zničil přitom v Nikopolu celý dům o patnácti bytech, domov čtyřiceti lidí. Naštěstí nikdo nezemřel, až na devětasedmdesátiletou ženu byli všichni v úkrytu.

„Já do úkrytu nechodím, bolí mě nohy. Bývám tady v chodbě. Dávala jsem si tam křeslo a zrovna to tady dopadlo,“ líčí Kateryna Dmitrijevová. Vydržela osm měsíců soustavných útoků na město. Teď ale i ona musí pryč, není, kdo by její byt opravil.

Z původních sto tisíc obyvatel už odešla polovina. Rusové ostřelují město od léta v podstatě denně. Podle místních mimo jiné i z areálu ostře sledované atomové elektrárny.