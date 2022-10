Kampaň před brazilskými volbami je vypjatá. „Lulo, přestaň lhát,“ křičel v debatě Bolsonaro

Stejná byla podle nich i poslední prezidentská debata, která musela být dokonce opakovaně přerušena. Štáby obou kandidátů totiž hlasitě pokřikovaly, aby vyvedly protivníka z rovnováhy, píše AFP. „Lulo, přestaň lhát a jdi domů,“ vyzval svého soka sedmašedesátiletý Bolsonaro a doporučil mu, že od lhaní by mu pomohl exorcista.

Bolsonaro podle agentury AP oponoval, že ho na Blízkém východě vítají „s otevřenou náručí“. Svou cestu do Ruska ještě před začátkem letošní plnohodnotné pozemní invaze na Ukrajinu, během které zajistil dohodu o dovozu hnojiv, prezentoval jako velký diplomatický úspěch.

Lula Bolsonara obvinil z nezvládnutí pandemie covidu-19 i z toho, že země je kvůli jeho zahraniční politice ve stále větší izolaci a do Brazílie už nejezdí na návštěvy žádní státníci. Lula neopomněl zmínit, že jej loni v Elysejském paláci přijal francouzský prezident Emmanuel Macron, ačkoliv zemi vedl už v letech 2003 až 2010, píše agentura AFP.

Bolsonaro v jednu chvíli také zvedal ruce k nebi a vzýval boha v očividné snaze oslovit věřící voliče, píše AP. V jiném okamžiku zase Lula odmítl zůstat s prezidentem v jednom záběru, otočil se k němu zády a prohlásil, že odmítá stát kdekoliv poblíž něj.

„Byla to antidebata, která nepřinesla nic nového, co by mohlo změnit, jak jsou karty rozdané,“ řekl politický komentátor Otavio Guedes ze stanice GloboNews.

Lula mírně vede

Před prvním kolem z 2. října v průzkumech výrazně vedl Lula, nakonec ale vyhrál s menším náskokem, než se očekávalo. To Bolsonara povzbudilo, jeho rozlet ale podle agentur zbrzdily dvě zásadní události.

Ministr hospodářství jeho vlády mezi prvním a druhým kolem oznámil, že by vláda nemusela zvýšit minimální mzdu o inflaci. Druhou ranou bylo chování bývalého poslance Bolsonarova tábora, který granáty zaútočil na policii.