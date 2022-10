Na Slovensku jsou komunální a krajské volby, poprvé se konají najednou

Dřívější průzkumy ukázaly, že v některých velkých městech a v některých krajích by funkce měli obhájit stávající primátoři či předsedové samosprávných krajů.

Například předseda Banskobystrického kraje Ján Lunter se ovšem o znovuzvolení už neuchází; v krajských volbách v roce 2017 porazil tehdejšího předsedu kraje, šéfa krajně pravicové strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko Mariana Kotleby.

Před pěti lety krajské volby skončily také neúspěchem kandidátů podporovaných tehdejší vládní sociální demokracií (Smer-SD) Roberta Fica, jehož strana po porážce v parlamentních volbách v roce 2020 odešla do opozice.

Snaha o vyšší volební účast

Zejména v komunálních volbách na Slovensku se o přízeň voličů tradičně uchází mnoha nezávislých kandidátů. Jiní kandidáti se zase spojili do regionálních stran.

Konání komunálních a krajských voleb v jednom termínu by mělo pomoci zvýšit volební účast hlavně ve volbách do krajské samosprávy, které se potýkaly s nízkým zájmem voličů. Kvůli možnosti vyhlásit obě volby na jeden den Slovensko v minulosti změnilo ústavu. Předsedové krajů a poslanci krajské samosprávy, kteří byli zvoleni v roce 2017, tak zůstali v úřadu pět let místo obvyklých čtyř.