Česko hledá v Izraeli inspiraci, jak rozvíjet vědu a výzkum

V počtu přihlášených patentů a nobelistů i co do objemu peněz, které jdou do vědy a výzkumu, je židovský stát světovou špičkou. Česká ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová (TOP 09) nyní v Izraeli podobně jako další evropští politici hledá pro svůj resort inspiraci. Její cestu sledoval zpravodaj ČT na Blízkém východě David Borek.