Volby v Izraeli se blíží. Preference pro tradiční bloky se nemění, rozhodnout mohou arabské strany

video Události ČT: Týden do voleb v Izraeli

Místní pobočka převážně arabské strany Chadaš ve městě Umm el-Fahm se hrdě hlásí k socialismu a podporuje vznik palestinského státu. „Je to komunistická strana. Její spojenci a podporovatelé však nutně nemusí být komunisty,“ tvrdí obyvatel severoizraelského města a bývalý poslanec za Chadaš Júsef Džabarín.

Arabských oprávněných voličů žije v Izraeli zhruba jeden milion. V případě arabských měst v Izraeli je dobře vidět demografický vývoj posledních sedmdesáti let. To, co kdysi byly lehce přerostlé vesnice, jsou dnes lidnatá města, která obývají desítky tisíc izraelských Arabů.

I proto nejsou volební plakáty na ulicích arabských měst jen regionální zajímavostí. Můžou ovlivnit výsledek voleb a sestavování vlády.

Do vlády, nebo zůstat v opozici?

Socialistická strana Chadaš ale hodlá zůstat v opozici. „Za současných okolností nevidím možnost, že bychom podpořili jakoukoliv z dominantních stran, a mojí představou je, že naše strana bude v opozici k těmto velkým stranám,“ prohlásil Džabarín.

Opačně to vidí Saíd abú Šakra, ředitel místní galerie. Bude volit arabskou stranu Ra'am, která už teď podporuje současnou vládu. „Starý přístup je sedět stranou a pořád říkat 'ne'. Budoucností je být součást koalice a mít vliv,“ myslí si.

Jeho kolegyně z galerie Kemle Baríová podporuje stranu Balad, která má k Izraeli kritický postoj a do vlády vstupovat nehodlá. „V Izraeli funguje demokracie jen pro Židy, ne pro Araby,“ tvrdí Baríová.

Hlavní volební střet se odehrává mezi lídry izraelské pravice a liberálů – Benjamin Netanjahu versus Jair Lapid. Koaliční potenciál arabských stran tak nejspíš zůstane zčásti nevyužit.