V prvním kole slovinských prezidentských voleb zřejmě uspěl kandidát opozice

V souboji o druhé postupové místo má po sečtení zhruba 95 procent hlasů Pircová Musarová 27 procent preferencí a Brglez 16 procent. Pircová Musarová zastupuje jako právnička prominentní osobnosti.

Mezi jejími klienty je například manželka bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa Melania a její slovinská rodina. Podle agentury AFP by mohla získat podporu premiéra Goloba i dalších vládních politiků. Pokud by vyhrála, stala by se první ženou v čele státu bývalé Jugoslávie.