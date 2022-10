Konzervativní poslanci vyzývají Trussovou k odchodu. O vedení strany se podle nich neměla vůbec ucházet

Stejný názor sdílí i poslanec Crispin Blunt, který vnímá pozici Trussové jako „zcela neudržitelnou“. Apeloval také na to, aby byla odvolána „ještě dnes“. „Mělo být jasné, že nemá schopnosti vést naši stranu, a nemyslím si, že se o vedení vůbec měla ucházet,“ řekl Blunt, který premiérku k rezignaci veřejně vyzval jako vůbec první konzervativní poslanec.

Také podle konzervativního poslance Henryho Smithe strana potřebuje „nové a pevné vedení“, kterého se jí od současné premiérky nedostává. Trussová by podle něj také měla připustit, že od svého nástupu do úřadu činila špatná rozhodnutí.

„Bohužel to vypadá, že musíme změnit vůdce,“ napsal na Twitteru Gary Streeter, jeden z deseti poslanců konzervativní strany, který Trussovou veřejně k rezignaci vyzval. „Strana musí urychleně obnovit disciplínu, vzájemný respekt a týmovou práci, pokud chceme dobře řídit Spojené království a vyhnout se drtivé porážce v příštích volbách,“ dodal.

Hlasování o důvěře

Web Bloomberg také ve středu uvedl, že by po ministryni vnitra Suelle Bravermanové mohla rezignovat i ministryně obchodu Kemi Badenochová. Ta ale později tyto spekulace vyvrátila. „Je zcela jasné, že ve straně panuje poměrně velký zmatek, ale všichni musíme zachovat klidné hlavy a pracovat na tom, abychom to vyřešili. Jsem přesvědčena, že to dokážeme,“ řekla Badenochová.

Premiérku podpořila i ministryně dopravy Anne-Marie Trevelyanová. Konzervativní strana podle ní „stojí pevně po boku“ Liz Trussové a vláda podle ní nadále pracuje na realizaci svého programu.

Aby mohlo být za běžných okolností hlasování zahájeno, musí předseda Výboru 1922 Graham Brady obdržet příslušný dopis od patnácti procent poslanců, což je nyní 54. Podle stranických pravidel nemůže premiér čelit hlasování o nedůvěře, dokud není rok ve funkci. V praxi by se však hlasování o důvěře pravděpodobně uskutečnilo, pokud by na Bradyho vyvinul tlak dostatečný počet konzervativců ve sněmovně.

Výbor 1922 je orgánem Konzervativní strany, který sdružuje poslance bez vládních funkcí a de facto řídí vnitřní fungování strany.

Pozitivně hodnotí Trussovou jen desetina Britů. I Johnson je na tom líp

Premiérku za její politické výkony pozitivně hodnotí jen deset procent Britů, ukázal průzkum společnosti YouGov. Téměř dvě třetiny respondentů mají na Trussovou „velmi špatný názor“, negativně ji hodnotí 80 procent respondentů. Desetina lidí v průzkumu na ni nemá vyhraněný názor.

Trussová je tak ještě méně populární než její skandály opředený předchůdce Boris Johnson, kterého kladně hodnotí 29 procent dotazovaných.

Podle průzkumu dobře nestojí ani mezi lidmi, kteří v posledních volbách v roce 2019 volili konzervativce, kladně ji ohodnotilo 20 procent z nich. Opačný názor vyjádřilo 70 procent dotazovaných sympatizantů strany.