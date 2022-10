Severní Irsko zažívá odliv mladých lidí. Může za to nejasná politická situace po brexitu

Podle průzkumu organizace Youth Forum, do kterého se Adam zapojil, se celkem 73 procent mladých chce ze Severního Irska odstěhovat, nebo o takové možnosti uvažuje. Kromě politického napětí k tomu přispívá i to sociální. Tedy stále rozdělená společnost proirských katolíků a probritských protestantů a s tím spojené hrozící výbuchy násilí.

Politický problém

Zažehnané napětí přitom znovu rozpoutal brexit a komplikované vyjednávání o takzvaném severoirském protokolu, který usiluje o zrušení celních kontrol na některé zboží dovážené do Severního Irska ze zbytku Spojeného království.

Odliv mladých přitom za problém mají i sami politici. „Upřímně, je to přesně výsledek negativní politiky, kterou nám přinesl brexit. A to je také přesně to, co mladé lidi vyhání. Chtěl bych, aby tady zůstali. Chci je inspirovat, aby viděli, co se z tohoto místa může stát,“ říká irský labourista Matthew O'Toole.

K tomu mají pomoci třeba nová filmová studia Titanic ve starém přístavu v Belfastu, která nabízejí studentům uplatnění. Otázkou ale je, zda takovéto pracovní příležitosti budou dostatečnou motivací pro tisíce mladých, kteří se už rozhodli ze země odejít.