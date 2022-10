Rusko přemisťuje civilisty z Chersonu. Může mít obavy, experti ale varují před čistkami

„Neevakuujete lidi z regionu, který jste nedávno anektovali, pokud jste si jisti, že jej udržíte,“ vysvětluje Phillips O'Brien, profesor strategických studií z Univerzity v St. Andrews ve Skotsku. „Myslím, že to můžeme číst jako znamení – mají velké obavy a nejsou si jisti, zda budou schopni západní břeh řeky Dněpr udržet,“ dodává.

Šéf loutkové okupační správy v Chersonské oblasti Volodymyr Saldo minulý týden vyzval Moskvu, aby „pomohla s evakuací civilistů do Ruska“. Žádost zdůvodnil tím, že města v oblasti čelí prakticky každodennímu ostřelování ze strany postupujících ukrajinských vojsk. Ruské vedení požádal, aby pomohlo civilistům „odejít do jiných oblastí Ruské federace za odpočinkem a studiem“.

Vojenský expert a bývalý zaměstnanec ukrajinské kontrarozvědky Ivan Stupak ale nadšení mírní. Události posledních dní podle něj můžou být přípravou na stažení ruských jednotek, zároveň je ale možné, že jde o pouhý taktický manévr, který má vyprovokovat ukrajinskou armádu k rozhodnějšímu postupu a vlákat ji do pasti.

S tím souhlasí i Neil Melvin z think tanku Royal United Services Institute. Rusko má v této oblasti jedny z nejlépe vycvičených vojáků, takže by podle něj mohlo být v obraně úspěšné po delší dobu. Zároveň lze ale podle něj „vidět známky toho, že tamní ruské síly mají skutečné potíže“. Ukrajina by proto prý mohla Cherson dobýt již v následujících týdnech.

Kromě toho jsou také ruští vojáci v neustálém ohrožení dělostřelecké palby, a to především díky salvovým raketometům HIMARS, které ukrajinské armádě poskytly v létě Spojené státy a jejichž dostřel umožňuje útok i na vzdálené oblasti na jihu země.

ISW: Může jít o etnické čistky

Podle prohlášení některých ukrajinských představitelů Rusko na jihu země neorganizuje „evakuaci“, ale nucenou deportaci místních obyvatel. „Nemůže dojít k evakuaci, není to nic jiného než deportace, po které Saldo volá,“ zdůraznil v reakci na prohlášení okupantů šéf chersonské regionální rady Serhij Chlaň.

Ruský vicepremiér Chusnullin uvedl, že z Chersonské oblasti již okupanti do Ruska nebo do jiných obsazených oblastí přemístili několik tisíc ukrajinských dětí. Jeden z ruských úřadů také dříve přiznal, že děti z Ruskem ovládaných oblastí Ukrajiny, které se podle něj staly sirotky, skončily v rámci adopce v ruských rodinách. Později toto sdělení stáhl. BBC upozornila, že takové jednání by mohlo naplňovat charakteristiky genocidy podle mezinárodních úmluv.

Podle amerického Institutu pro studium války (ISW) mohou být zase kroky Moskvy součástí plánu etnických čistek v oblasti a snahou o nahrazení místního ukrajinského obyvatelstva ruskými občany.

„Podle definice OSN mohou být etnické čistky mimo jiné prováděny násilným přemístěním obyvatel. Tato definice etnických čistek je v souladu se zprávami o násilné deportaci a adopci ukrajinských dětí,“ píše ISW ve své analýze. Připomíná také zprávy z ukrajinských zdrojů, které informují o plánu Ruska ubytovat v obnoveném Mariupolu desítky tisíc svých občanů.

Americký ministr zahraničí Antony Blinken již v červenci uvedl, že většina ukrajinských občanů násilně deportovaných ze svých domovů do Ruska je často posílána do izolovaných oblastí na východě země. Blinken tehdy vyčíslil, že zadrženo a deportováno do Ruska bylo odhadem 900 tisíc až 1,6 milionu ukrajinských občanů, včetně více než čtvrt milionu dětí.

Ukrajinská armáda navíc obvinila proruské bojovníky, že z okupovaných teritorií vyhánějí civilní obyvatele, aby v jejich domovech mohli být ubytováni ruští důstojníci.