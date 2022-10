Ukrajinská armáda se pomalu blíží k Chersonu, Rusové chtějí odvézt obyvatele

Významný posun hlásí ukrajinská armáda na jihu země, kde jednotky postupují k městu Cherson. S ruskými okupanty by se v případě úspěšného postupu mohly brzy střetnout i přímo v přístavním městě na jihu Ukrajiny.

O Chersonu rozhodne počasí, míní odborníci

Cherson, ležící u ústí Dněpru do Černého moře, měl před válkou přibližně 280 tisíc obyvatel. Byl také prvním velkým ukrajinským městem, jehož se Rusové zmocnili po vpádu na Ukrajinu 24. února.

„Podle západních analytiků by se ukrajinská armáda mohla v horizontu několika málo dní dostat až přímo do samotného centra města, a ovládnout tak celý pravý břeh řeky Dněpr, což by bylo obrovské strategické vítězství,“ informuje z místa zahraniční zpravodaj na Ukrajině David Miřejovský. Připomíná ale, že další informace hovoří o tom, že ruské jednotky se nyní intenzivně snaží vytvořit novou obrannou linii a pokoušejí se o protiútoky Ty spouštějí „ve snaze získat zpět území, které armáda ztratila v minulých dnech.“

Podle zpravodaje ČT by měl v dalším vývoji rozhodnout následující víkend, protože poté mají podle předpovědí klesnout teploty až k nule stupňů Celsia. S příchodem zimy se pak na základě předpokladu odborníků očekává zpomalení bojů.