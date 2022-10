Střelec z Floridy, který zabil 17 lidí, dostane doživotí. Porota se neshodla na trestu smrti

Pozůstalí s doporučením nesouhlasí

Mnozí rodiče mrtvých mluvili s novináři, když vyšli ze soudní síně, a vyjadřovali šok nad výrokem poroty. Fred Guttenberg, který přišel o čtrnáctiletou dceru, řekl, že se rodinám obětí parklandské tragédie nedostalo spravedlnosti. „Po dnešním rozhodnutí je pravděpodobné, že budou další pokusy o hromadnou střelbu,“ řekl.

Rodiče další oběti Alyssy Alhadeffové řekli, že jsou verdiktem poroty „znechuceni“ a že „jediné správné rozhodnutí měl být trest smrti“. „Jsem znechucený naším právním systémem a těmi soudci,“ řekl otec Ilan. „K čemu máme trest smrti?“ uvedla jeho žena Lori.

Otec zastřelené čtrnáctileté Giny Montaltové se pozastavil nad tím, že porota shledala polehčující okolnosti významnější než ty přitěžující. „Copak hlaveň přitisknutá k tělu mé dcery nepřevyšuje těžké dětství toho, jak se jmenuje? Společnost by měla přehodnotit, kdo je tady obětí. Ne všichni jsou oběti. Má Gina, další synové a dcery, manželé a otcové, to oni jsou zde oběti,“ řekl Tony Montalto.

Právník: Obžaloba to měla těžší

Profesor práv Bob Jarvis se domnívá, že pro obžalobu nastala těžší situace než pro obhajobu, protože bylo na ní, aby přesvědčila o vině všech dvanáct porotců, mezi nimiž bylo pět žen. List The New York Times píše, že právní odborníci se domnívají, že rozhodnutí v tomto procesu ovlivnila klesající podpora trestu smrti v USA – souhlasí s ním pouze slabá většina Američanů.

Michal Schulman je otec učitele zeměpisu Scotta Beigela, který je jednou z obětí. Schulman v roce 2019 napsal v článku pro The Sun Sentinel, že by prokuratura neměla požadovat trest smrti, protože to bude pro rodiny příliš velké trauma. Když se ale dověděl detaily o útoku a jeho plánování, změnil názor a odvolal, co napsal. „To zvíře si zaslouží smrt,“ myslí si teď o Cruzovi.

Loni Cruz soudu sdělil, že svého činu velmi lituje. Jeho útok tehdy zůstával třetím nejhorším případem střelby na školách v dějinách USA, po masakrech na základní škole v Newtownu v Connecticutu a na Virginském polytechnickém institutu. Letos v květnu výčet rozšířila střelba na základní škole v texaském Uvalde, kde osmnáctiletý útočník postřílel devatenáct dětí a dvě učitelky.