Zaspali jste, mrtvých mohlo být méně, kritizuje část Floridy úřady kvůli hurikánu Ian

Záchrana šestaomdesátileté Karen byla bojem o každou minutu. Kdyby žena byla poslechla a přesunula se do evakuačního centra, nemusela záchranářské drama prožít. Ale nechtěla kvůli zdravotnímu stavu – má totiž jen jednu nohu.

Mnoho dalších lidí se takto šťastného konce nedočkalo a celé čtvrti včetně obchodních center se proměnily v města duchů. V amerických médiích se už objevila otázka, jestli úřady v nejpostiženější části okrsku Lee zareagovaly na přicházející hurikán dostatečně rychle.

Podrážděný guvernér

Evakuaci oproti ostatním okrskům místní představitelé nařídili o den později. Podle The New York Times tak úřady porušily vlastní krizový scenář, když si daly dodatečný čas na rozmyšlenou, zatímco se hurikán řítil rychlostí 240 kilometrů za hodinu. „Matka příroda nám uštědřila lekci. Je to nepředvídatelné. Jsem si ale jistý rozhodnutími, jež jsme učinili,“ brání se tamní šerif Carmine Marceno.

Guvernér Floridy Ron DeSantis při otázce, jestli úřady nezaspaly, neskrýval podráždění. „Promiňte, omluvte mě. Ale tímhle jsme se už zaobírali až do omrzení,“ odsekl.

Zasažení obyvatelé jsou rozdělení v hodnocení, jak si místní úřady vedly. „Byli jsme varovaní s předstihem. Nemůžete varovat před něčím, co vylítlo jako čert z krabičky a pohybuje se ze strany na stranu,“ má jasno Floriďan Kevin Dineen.